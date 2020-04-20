2020-04-20T23:23:38+03:00
Политика

Зеленский и Аваков молчат, что полиция создала в Донбассе новый очаг коронавируса

Силовиков без масок бросили на разгон массовой драки в прифронтовом поселке Новотроицкое Волновахского района
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Полицейские в Донбассе были подняты по тревоге. Фото: racurs.uaПолицейские в Донбассе были подняты по тревоге. Фото: racurs.ua
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На Пасху в подконтрольном Украине поселке Новотроицкое Волновахского района произошла массовая драка среди местных жителей. В спор между несколькими пьяными сельчанами включились их родственники. И понеслось!

Разнимать потасовку приехал весь личный состав Волновахского отдела полиции. Также прибыли руководители областного главка и рота полиции особого назначения. С учетом жен и детей участников этого месива в куче-мале было несколько сотен людей.

Самое страшное – они били морды друг другу без средств защиты от коронавируса и не соблюдали дистанцию в полтора метра! В том числе и полицаи. А за отсутствие масок, между прочим, предусмотрен штраф в размере от 18 до 34 тысяч гривен (от 45 до 85 тысяч рублей).

На такую сумму украинская полиция собирается оштрафовать православных, которые на Пасху пришли в храмы без масок. А еще в ведомстве министра внутренних дел Арсения Авакова пугают митрополита Арсения штрафом в 170 тысяч гривен (425 тысяч рублей) за нарушения в Святогорской лавре.

Но в таком случае – почему по факту драки с участием полицейских в Новотроицком возбуждено всего два уголовных производства по ч. 1 ч. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины? Кто отменил законы Украины за нарушения карантина?

И уж совсем непонятно - куда засунула свой бойкий язычок пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, накануне обвинявшая православных священников в создании очага коронавируса в Святогорске?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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