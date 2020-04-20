Два ВСУшника с подозрением на коронавирус дезертировали из бригады под Горловкой
Двое боевиков Вооруженных сил Украины дезертировали из бригады под Горловкой с оружием наперевес. Об этом сообщила разведка Управления Народной милиции ДНР.
— В связи с многочисленными случаями нарушения воинской дисциплины, выраженного в саботировании приказов командиров подразделений, на передовые позиции 13-го батальона 58-й бригады прибыл командир батальона подполковник Житомирский. В ходе проверки выявлено отсутствие двух военнослужащих батальона, самостоятельно покинувших расположение со штатным оружием – автоматами АК-74 с боекомплектами, — говорится в сообщении.
Трое сослуживцев дезертиров находятся в изоляторе с подозрением на COVID-19. Так что не исключено, что сбежавшие боевики тоже могут быть носителями опасного вируса.
— Дезертировавшие военнослужащие в настоящее время представляют угрозу для гражданского населения, — добавили в сообщении.
Читайте также:
«Разбирал гранату на Пасху!» 24-летний житель Донбасса сначала умер после взрыва, а потом ожил
Такое чудо могло случиться только в селе Веселое (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»