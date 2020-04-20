«Разбирал гранату на Пасху»: 24-летний житель Донбасса сначала «умер» после взрыва, а потом ожил

20 Апр 2020 2020-04-20T21:15:31+03:00

Такие предупреждающие знаки впору ставить не только на полях, но и в каждой лесополосе в Донбассе. Фото: МККК

Такое чудо могло случиться только в селе Веселое

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24-летний житель подконтрольного Украине села Веселое Никольского района получил тяжелейшие ранения после взрыва боеприпаса. Его он попытался разобрать 19 апреля, на Пасху.

- Установлено, что потерпевший за пределами села нашел снаряд от ручного противотанкового гранатомета (РПГ), принес домой и пытался его разбирать. С многочисленными травмами молодого мужчину доставили в больницу Мариуполя, а затем отправили в Запорожье, – сегодня рассказали в местной полиции.

Сначала стражи порядка сообщили, что спустя время пострадавший умер. Потом появилась другая информация.

- Запорожские врачи провели реанимационные мероприятия, в результате которых жизненные функции были восстановлены, – отметили в полиции.

Правда, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

Село Веселое находится на границе Донбасса и Запорожской области. Непонятно, как там оказался опасный для жизни боеприпас.

В ДСБ представили карту, на которых можно увидеть, где произошли взрывы мин и ВПВ. Фото: ДСБ

Кстати, в Донбассе только в марте 2020 года от мин и других взрывоопасных пережитков войны (ВПВ) погибли 3 человека, 12 – получили ранения. Эти данные приводит представительство Датского совета по делам беженцев (ДСБ/DRC) в Украине на своей странице в Facebook. Всего с июня 2014 года 635 людей было убито и 1 302 ранено минами и ВПВ.

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ИСТОЧНИК KP.RU