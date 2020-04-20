В ЛНР реорганизуют угольную промышленность
В Луганской Народной Республике запустят программу по реорганизации угольной отрасли. Об этом заявил председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов.
- Основная задача реорганизации - выход в режим рентабельности всех угольных предприятий, это своевременная оплата работникам угольных предприятий, это сохранение социальных гарантий для этих работников, - сказал он.
Для работников, высвобожденных с угольных предприятий, предусматриваются социальные гарантии: будет предоставлено право досрочного выхода на пенсию за три года до установленного законодательством срока, будет предоставляться выходное пособие в размере двукратного среднего месячного заработка.
- Без государственной поддержки не останутся и углеполучатели шахт, подпадающих под реорганизацию, - сказала министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова.
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ИСТОЧНИК KP.RU