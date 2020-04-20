Пасха в ДНР – 2020: Несмотря на рекомендацию воздержаться от посещения храмов, около 80 тысяч человек пришло на праздничную службу
Несмотря на рекомендацию воздержаться от посещения храмов из-за COVID-19, на пасхальную службу пришло около 80 тысяч человек. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.
— В 186 храмах, расположенных на территории 44 населенных пунктов Донецкой Народной Республики, прошли праздничные мероприятия, посвященные Светлому Христову Воскресению. В торжествах приняли участие около 80 тысяч граждан, — говорится в сообщении.
В мирное время каждый храм Республики на этот праздник был забит людьми. Прихожанам приходилось занимать очереди, чтобы освятить куличи и поклониться образам. В этом же году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на службу пришло гораздо меньше людей. Многие из тех, кто решился посетить храм в это непростое время, старались держать социальную дистанцию и носили защитные маски.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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