Стало известно, когда пенсионерам Донбасса выплатят «тысячу гривен от Зеленского»

20 Апр 2020 2020-04-20T18:52:38+03:00

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На этой неделе пенсионерам Донбасса начнет приходить разовая денежная помощь в сумме тысячи гривен. Эти выплаты в народе уже прозвали «тысячей от Зеленского». Президент Украины пообещал пожилым людям такую сумму в связи с пандемией коронавируса.

Правда, Владимир Зеленский говорил, что уже в первых числах апреля начнутся перечисления. Но потом выяснилось, что в бюджете незалежной нет таких денег. Сначала дождались кредитов от Запада. А на прошлой неделе Верховная рада Украины приняла соответствующие изменения в госбюджет на 2020 год. В Минсоцполитики Украины сразу сообщили, что им нужно 5 дней для начала выплат. Так что в начале этой недели заветные тысячи «упадут» на счета пенсионеров республик Донбасса, которые получают украинские пенсии.

Впрочем, тысячу гривен получат не все. Она положена только тем, чья пенсия меньше 5 тысяч гривен. Таковых на Украине 10,6 млн человек.

Также пенсионеры старше 80 лет начнут с апреля получать ежемесячную выплату в размере до 500 грн. При условии, что у этих пожилых людей пенсия не превышает 9 205 грн.

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ИСТОЧНИК KP.RU