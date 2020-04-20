2020-04-20T17:41:13+03:00
Политика

ВСУ повредили в Донецке два дома пока с Украиной договаривались о новых участках разведения войск

Старомихайловку на западе столицы ДНР сегодня обстреляли из пушек БМП-2
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Жители Старомихайловки после обстрела уже латают дыры на крышах. Фото: УНМ ДНРЖители Старомихайловки после обстрела уже латают дыры на крышах. Фото: УНМ ДНР
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Сегодня во время заседания подгруппы по вопросам безопасности на Минских переговорах украинские военные обстреляли Донецк и Горловку. На западе столицы ДНР повреждены два дома.

В 13 часов украинские военные открыли огонь из пушек БМП-2 по Старомихайловке. Сделали 30 выстрелов. В результате повреждены фасады и кровли двух домов по улице Коцюбинского. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Также около 14 часов было выпущено 12 мин калибром 82 мм по горловскому поселку 6/7.

Тем временем, на заседании подгруппы по вопросам безопасности на Минских переговорах обсуждают три новых участка разведения сил и средств. А также согласовывают вопросы обеспечения эффективности действующего бессрочного перемирия посредством дополнительных мер его усиления и контроля. Совершенно очевидно, что нынешние обстрелы носят провокационный характер.

Кстати, по данным разведки ДНР, украинские войска готовят артиллерийские обстрелы на донецком направлении накануне встречи Контактной группы по мирному урегулированию, которая пройдет 22 апреля в режиме видеоконференции.

Будут привлечены два расчета 122-мм гаубиц из 57-й бригады. Комбриг Анатолий Мишанчук уже получил указания. А еще примут участие журналисты France Press, NewsOne, «1+1» и «24 канала». Мероприятия готовятся в районе поселка Пески к северо-западу от Донецка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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