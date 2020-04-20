В Луганске прохожий вывел 43-летнюю женщину из горящей квартиры на двенадцатом этаже

20 Апр 2020 2020-04-20T16:34:07+03:00

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В Луганске случайный прохожий спас на пожаре 43-летнюю женщину. 17 апреля в 19:30 мужчина увидел, что с балкона многоэтажки в квартале Героев Сталинграда валит дым, и позвонил спасателям.

- Не ограничившись этим, прохожий поднялся на лестничную клетку 12-го этажа, стал стучать во все квартиры, привлекая внимание жильцов, - сегодня рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР. - Дверь горящей квартиры отворила хозяйка. Под влиянием стресса или по иной причине (ее установит следствие) женщина неадекватно воспринимала происходящее. Мужчина вывел ее на лестничную площадку, вбежал на балкон, стал тушить горевший там мусор.

К этому времени на место происшествия прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части №3 и закончил ликвидацию загорания. Сгорел только мусор. К счастью, удалось не допустить распространения пламени на балконы соседних квартир. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение женщины с огнем.

Выяснилось, что женщина живет с 11-летней дочкой, но о ее местонахождении в момент пожара сообщить не смогла.

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ИСТОЧНИК KP.RU