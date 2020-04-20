На блокпосту нацгвардейцы избили мирного жителя Донбасса, который боялся заразиться от них коронавирусом

20 Апр 2020 2020-04-20T19:28:22+03:00

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На блокпосту «Лисичанск-Горское» нацгвардейцы не соблюдают меры предосторожности против коронавируса. Во время проверки автомобилей один из мирных жителей отказался вступать в контакт с вояками, боясь заразиться от них опасным вирусом. Но боевики ничего не нашли лучше, чем силой вытащить мужчину из его автомобиля. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— Гражданин Богдан Николаевич К. отказался выполнить требования сотрудников национальной гвардии, не вышел из машины и заблокировал двери. Житель мотивировал свой отказ тем, что военнослужащие не использовали защитные маски и перчатки, а один из нацгвардейцев имел нездоровый вид и громко кашлял, — рассказал Осадчий.

Пострадавший обратился в местное отделение полиции с жалобой на гвардейцев. Но правоохранители отказались принимать заявление. Они выгнали мужчину из участка со словами, что «военнослужащие нацгвардии имели полное право застрелить его на месте за неповиновение».

Тем временем, в полиции возбудили уголовное дело за то, что часть верующих на Пасху была без масок в Святогорской лавре.

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ИСТОЧНИК KP.RU