На блокпосту нацгвардейцы избили мирного жителя Донбасса, который боялся заразиться от них коронавирусом
На блокпосту «Лисичанск-Горское» нацгвардейцы не соблюдают меры предосторожности против коронавируса. Во время проверки автомобилей один из мирных жителей отказался вступать в контакт с вояками, боясь заразиться от них опасным вирусом. Но боевики ничего не нашли лучше, чем силой вытащить мужчину из его автомобиля. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
— Гражданин Богдан Николаевич К. отказался выполнить требования сотрудников национальной гвардии, не вышел из машины и заблокировал двери. Житель мотивировал свой отказ тем, что военнослужащие не использовали защитные маски и перчатки, а один из нацгвардейцев имел нездоровый вид и громко кашлял, — рассказал Осадчий.
Пострадавший обратился в местное отделение полиции с жалобой на гвардейцев. Но правоохранители отказались принимать заявление. Они выгнали мужчину из участка со словами, что «военнослужащие нацгвардии имели полное право застрелить его на месте за неповиновение».
Тем временем, в полиции возбудили уголовное дело за то, что часть верующих на Пасху была без масок в Святогорской лавре.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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