В подконтрольном Украине Донбассе на одну вакансию претендуют больше 20 безработных
В подконтрольной Украине Донецкой области на учете в центрах занятости сейчас находятся более 15 тысячи человек. В то же время в банке данных службы занятости насчитывается всего 724 вакансии. Их число за последнее время сократилось вдвое. Об этом сообщила директор Донецкого областного центра занятости Валентина Рыбалко.
Преимущественно востребованы рабочие профессии с высокой квалификацией - токари, электрогазосварщики, слесари-ремонтники и другие.
Директор областного центра занятости также сообщила, что во время карантина повысился спрос на таких специалистов, как медицинские работники, швеи, водители, пекари.
Тем временем, на многих предприятиях идут сокращения. И следует ожидать, что в скором времени количество официальных безработных вырастет значительно. Хотя выплаты в центрах занятости и небольшие, но в период кризиса для людей важно иметь хоть какие-то деньги.
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ИСТОЧНИК KP.RU