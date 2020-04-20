Коронавирус в ДНР за все время выявлен у 36 человек
В минздраве заявили, что на утро 20 апреля за все время зарегистрировано 36 выявленных случаев коронавируса в ДНР.
- С выздоровлением выписаны – 2 человека. На лечении находятся 34. За сутки новых подтвержденных случаев коронавируса не выявлено, - сообщили в Министерстве здравоохранения Республики. - Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 278 человек. 8 210 человек – находятся на домашней самоизоляции.
Жителям рекомендуют воздержаться от посещений общественных мест, по возможности ограничить контакты, неукоснительно соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации. Находящимся на домашней самоизоляции напоминают, что за нарушение требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Ранее в Донецкой Народной Республике ввели новые и продлили уже принятые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории государства.
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