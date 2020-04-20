2020-04-20T15:48:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР за все время выявлен у 36 человек

Ситуация с коронавирусом в ДНР находится под контролем властей и медиков
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время зарегистрировано 36 выявленных случаев коронавируса в ДНРЗа все время зарегистрировано 36 выявленных случаев коронавируса в ДНРФото: Алексей БУЛАТОВ
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В минздраве заявили, что на утро 20 апреля за все время зарегистрировано 36 выявленных случаев коронавируса в ДНР.

- С выздоровлением выписаны – 2 человека. На лечении находятся 34. За сутки новых подтвержденных случаев коронавируса не выявлено, - сообщили в Министерстве здравоохранения Республики. - Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 278 человек. 8 210 человек – находятся на домашней самоизоляции.

Жителям рекомендуют воздержаться от посещений общественных мест, по возможности ограничить контакты, неукоснительно соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации. Находящимся на домашней самоизоляции напоминают, что за нарушение требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее в Донецкой Народной Республике ввели новые и продлили уже принятые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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