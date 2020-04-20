Денис Пушилин возложил цветы к памятнику освободителю Донбасса Францу Гринкевичу

20 Апр 2020 2020-04-20T14:33:02+03:00

Сегодня 115 годовщина со дня рождения командира 32-й гвардейской танковой бригады, погибшего в 1943 году

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20 апреля Глава ДНР Денис Пушилин возложил цветы к памятнику командиру 32-й гвардейской танковой бригады полковнику Францу Гринкевичу в честь 115-летия со дня его рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Главы Республики.

- Танковая бригада под командованием Гринкевича показала беспримерную доблесть и мужество при освобождении городов и сел Донбасса. Три ордена: Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны – ярко свидетельствуют о многочисленных подвигах комбрига, - отметил Денис Пушилин.

Легендарный командир погиб 11 октября 1943 года от полученных в бою смертельных ран в селе Харьково Запорожской области и был похоронен в освобожденном Сталино. На его могиле установлен памятник – боевая машина танк Т-34. В честь гвардии полковника названа одна из улиц Ворошиловского района Донецка – проспект Гринкевича.

Франц Гринкевич отличился в боях за Сталинград и Донбасс. Фото: wikipedia.org

Франц Гринкевич родился в Гомеле 20 апреля 1905 года. В 1924 году вступил в ряды Красной Армии. В 30-х годах с отличием окончил Академию имени Фрунзе. К началу войны был направлен в Ворошиловград. С июня по октябрь 1942 года был начальником штаба 169-й танковой бригады. В тяжелые дни боев под Сталинградом принял командование 13-й танковой бригадой. После боев под Сталинградом бригада участвовала в боях в Миллерово, форсировала Дон, принимала участие в сокрушении Миус-фронта, затем освобождала населенные пункты Донбасса. В феврале 43-го бригада стала гвардейской и была преобразована в 32-ю гвардейскую танковую бригаду.

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ИСТОЧНИК KP.RU