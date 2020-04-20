Двое жителей ДНР погибли на пожарах в Шахтерске и Горловке

20 Апр 2020 2020-04-20T12:02:43+03:00

Всего Республике на Пасху было ликвидировано 62 пожара

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Два человека погибли за минувшие сутки на пожарах в ДНР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

19 апреля в Шахтерске в микрорайоне Журавлевка произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Погиб мужчина 1959 года рождения, - говорится в сообщении.

Пожаром уничтожены диван и вещи на площади 12 кв. метров.

А ночью 20 апреля в Горловке погибла женщина 1931 года рождения. Пожар произошел в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по улице Павла Корчагина в Калининском районе. Огонь уничтожил вещи на площади 3 кв. метров. На его тушение выезжали 3 спецмашины и 9 пожарных.

Причины обоих возгораний уточняются.

Всего в ДНР на Пасху было ликвидировано 62 пожара, из них 49 – загорание сухой растительности.

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ИСТОЧНИК KP.RU