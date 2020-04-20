2020-04-20T11:01:34+03:00
Политика

На Пасху на жителей ДНР упали 50 украинских мин и гранат

19 апреля украинские военные применяли даже управляемые ракеты
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Горловский поселок шахты 6/7 украинские военные обстреляли из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООСГорловский поселок шахты 6/7 украинские военные обстреляли из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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На Пасху, 19 апреля, украинские военные восемь раз открывали огонь по городам и поселкам ДНР. Выпустили полсотни мин и гранат, еще применили противотанковую управляемую ракету (ПТУР). Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем на донецком направлении оказались поселки Александровка и шахты «Трудовская», а также окрестности Ясиноватой, на горловском – район поселка шахты 6/7.

Более того, утром украинские военные пытались сбросить с беспилотника взрывное устройство на храм в Ясиноватой, где шло богослужение.

Лишь по счастливой случайности в праздничный день обошлось без жертв среди мирных людей и повреждений гражданской инфраструктуры.

Отметим, что на Пасху интенсивность обстрелов выросла в два раза. 18 апреля ВСУ выпустили по территории ДНР 27 боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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