На Пасху на жителей ДНР упали 50 украинских мин и гранат
На Пасху, 19 апреля, украинские военные восемь раз открывали огонь по городам и поселкам ДНР. Выпустили полсотни мин и гранат, еще применили противотанковую управляемую ракету (ПТУР). Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Под огнем на донецком направлении оказались поселки Александровка и шахты «Трудовская», а также окрестности Ясиноватой, на горловском – район поселка шахты 6/7.
Более того, утром украинские военные пытались сбросить с беспилотника взрывное устройство на храм в Ясиноватой, где шло богослужение.
Лишь по счастливой случайности в праздничный день обошлось без жертв среди мирных людей и повреждений гражданской инфраструктуры.
Отметим, что на Пасху интенсивность обстрелов выросла в два раза. 18 апреля ВСУ выпустили по территории ДНР 27 боеприпасов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экстренное заявление Народной милиции: В Ясиноватой сбили украинский беспилотник, который летел сбросить мину на храм
К тому времени в церкви собрались верущие, пришедшие освящать пасхальные корзины (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU