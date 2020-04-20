На Пасху на жителей ДНР упали 50 украинских мин и гранат

20 Апр 2020 2020-04-20T11:01:34+03:00

Изменить размер текста: A A

На Пасху, 19 апреля, украинские военные восемь раз открывали огонь по городам и поселкам ДНР. Выпустили полсотни мин и гранат, еще применили противотанковую управляемую ракету (ПТУР). Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под огнем на донецком направлении оказались поселки Александровка и шахты «Трудовская», а также окрестности Ясиноватой, на горловском – район поселка шахты 6/7.

Более того, утром украинские военные пытались сбросить с беспилотника взрывное устройство на храм в Ясиноватой, где шло богослужение.

Лишь по счастливой случайности в праздничный день обошлось без жертв среди мирных людей и повреждений гражданской инфраструктуры.

Отметим, что на Пасху интенсивность обстрелов выросла в два раза. 18 апреля ВСУ выпустили по территории ДНР 27 боеприпасов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экстренное заявление Народной милиции: В Ясиноватой сбили украинский беспилотник, который летел сбросить мину на храм

К тому времени в церкви собрались верущие, пришедшие освящать пасхальные корзины (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU