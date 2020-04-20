2020-04-20T10:19:13+03:00
Политика

Пьяный сержант из 93-й бригады ВСУ пальнул на Пасху из гранатомета по своему блиндажу - трое ранены

В результате взрыва гранаты сам сержант и двое украинских бойцов получили ранения
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинский сержант выпустил гранату не вверх, а в свой блиндаж. Фото: пресс-центр штаба ООСУкраинский сержант выпустил гранату не вверх, а в свой блиндаж. Фото: пресс-центр штаба ООС
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В 93-й бригаде ВСУ, которая сейчас участвует в карательной операции в Донбассе, очередное происшествие. На Пасху трое бойцов получили ранения после разрыва гранаты, выпущенной из ручного гранатомета.

- В ночь с 18 на 19 апреля военнослужащие первого механизированного батальона 93-й бригады ВСУ на боевых позициях начали отмечать православную Пасху. После употребления спиртных напитков младший сержант Черняк решил устроить праздничный салют, выстрелив в воздух из ручного противотанкового гранатомета (РПГ), – рассказал официальный представитель УНМ ЛНР Яков Осадчий.

Пьяный сержант потерял равновесие во время выстрела и попал в блиндаж, расположенный в нескольких метрах от него. В результате взрыва кумулятивного снаряда Черняк и двое его сослуживцев – рядовой Туранов и старший солдат Кочура – получили множественные осколочные ранения.

Командование 93-й бригады «списало» это происшествие на обстрел со стороны защитников ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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