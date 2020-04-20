2020-04-20T09:10:48+03:00
Политика

Погода в Луганске на день: 20 апреля будет дождливо, 12 градусов тепла

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Днем в Луганске будет пасмурная погода. Фото: vk.com/lugansk_cityДнем в Луганске будет пасмурная погода. Фото: vk.com/lugansk_city
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20 апреля на территории Луганска и Луганской Народной Республики утром ожидается дождливая погода. Днем без существенных осадков, ветер северо-западный 3-5 м/с. Порывами до 10 м/с. Температура воздуха днем плюс 8-12 градусов, вечером – 4-6 градусов тепла. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

20 апреля отмечается день памяти святого мученика Руфина, диакона и девицы Акилины и с ними 200 воинов. Наши предки на Акилину наблюдали за небом: если дождь, то яровые будут плохие, а калина уродится хорошая. С этого времени появляются первые грибы — сморчки.

По предварительному прогнозу, 21 апреля будет облачно, днем слабый дождь, температура воздуха ночью плюс 1-6 градусов, днем 8-13 градусов выше нуля. Ветер усилится до 12 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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