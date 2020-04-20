Погода в Донецке на день: 20 апреля с утра дождь и не более +12 градусов
Утром 20 апреля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет дождливо. Впрочем, после обеда осадки прекратятся, а ближе к вечеру выглянет из-за облаков солнышко.
Утром температура воздуха составит от +4 до +5 градусов. Днем воздух прогреется до 11 — 12 градусов выше нуля. В вечерние часы синоптики прогнозируют +10... +6.
В течение суток ветер будет дуть преимущественно в северо-западном и западном направлениях, скорость воздушных масс составит от 2 до 6 м/с. Порывы до 9 м/с.
20 апреля отмечается день памяти святого мученика Руфина, диакона и девицы Акилины и с ними 200 воинов. Если на Акилину дождь, то яровые будут плохие, а калина уродится хорошая. С этого времени появляются первые грибы — сморчки. Наши предки на Акилину наблюдали за небом: если на нем было много звезд — это обещало хороший урожай грибов и ягод. Хотя прогнозы предков при нынешнем климате часто не сбываются.
Синоптики прогнозируют, что температура воздуха 21 апреля будет такой же, как в понедельник. Зато осадки маловероятны. Небольшой дождик возможен лишь местами.
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ИСТОЧНИК KP.RU