Глава Минздрава ДНР Ольга Долгошапко: Испытание коронавирусом продлится два-три месяца
В ДНР эпидемия коронавируса будет преодолена через два-три месяца. Такой прогноз сделала министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко.
- Если Республика будет оставаться на режиме закрытых границ, то испытание коронавирусом пройдем более-менее легко. На сегодня у нас уже нет гриппа. А острые респираторные инфекции пошли на спад. Так, с симптомами ОРВИ за сутки госпитализировали 35 человек, 26 из них – дети, - добавила Ольга Николаевна.
Напомним, что в ДНР эпидемия коронавируса носит спокойный характер. На сегодня от опасной инфекции не умер ни один человек. Большинство зараженных (а таких за все время 36 человек) болеют в легкой форме либо у них нет никаких симптомов COVID-19 (то есть являются вирусоносителями).
В Республике действует усиленный режим готовности. Вернувшихся из-за границы и контактировавших с заразившимися коронавирусом берут в стационары под наблюдение на 14 дней.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко – о ситуации с коронавирусом в ДНР: Эпидемия у нас протекает спокойно
Ни один человек от коронавируса в ДНР не умер (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU