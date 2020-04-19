Глава Минздрава ДНР Ольга Долгошапко: Испытание коронавирусом продлится два-три месяца

19 Апр 2020 2020-04-19T21:26:53+03:00

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В ДНР эпидемия коронавируса будет преодолена через два-три месяца. Такой прогноз сделала министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко.

- Если Республика будет оставаться на режиме закрытых границ, то испытание коронавирусом пройдем более-менее легко. На сегодня у нас уже нет гриппа. А острые респираторные инфекции пошли на спад. Так, с симптомами ОРВИ за сутки госпитализировали 35 человек, 26 из них – дети, - добавила Ольга Николаевна.

Напомним, что в ДНР эпидемия коронавируса носит спокойный характер. На сегодня от опасной инфекции не умер ни один человек. Большинство зараженных (а таких за все время 36 человек) болеют в легкой форме либо у них нет никаких симптомов COVID-19 (то есть являются вирусоносителями).

В Республике действует усиленный режим готовности. Вернувшихся из-за границы и контактировавших с заразившимися коронавирусом берут в стационары под наблюдение на 14 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU