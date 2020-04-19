2020-04-19T20:07:31+03:00
Политика

В Донбассе украинские командиры заставляют служить солдат с симптомами Covid-19

В соединениях ВСУ на всех заболевших коронавирусом не хватает изоляторов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Украинские командиры заставляют служить солдат с симптомами Covid-19. Фото: ФейсбукУкраинские командиры заставляют служить солдат с симптомами Covid-19. Фото: Фейсбук
Изменить размер текста:

В Донбассе украинские командиры заставляют нести службу военных с симптомами коронавируса. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Нам продолжает поступать информация об обострении эпидемиологической ситуации в зоне «ООС». Ситуацию усугубляет полное игнорирование симптомов у личного состава. Назначенный на должность начальника штаба «ООС» генерал-майор Кидонь прибыл в составе комиссии в зону ответственности 30-й бригады для ознакомления с обстановкой в соединении. По данным наших источников, в ходе работы комиссии было установлено, что военнослужащие с явными симптомами коронавирусной инфекции не освобождаются от несения службы, - подчеркнул Яков Осадчий.

Ранее он сообщал, что в подразделениях ВСУ на всех заболевших коронавирусом не хватает изоляторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские боевики в Донбассе заминировали дорогу, по которой ездят патрули ОБСЕ

Больше 30 мин установили под Счастьем (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Минздрава ДНР Ольга Долгошапко: Испытание коронавирусом продлится два-три месяца
В Донбассе украинские командиры заставляют служить солдат с симптомами Covid-19
Зачем в ДНР госпитализируют в инфекционные больницы без температуры
Украинские боевики в Донбассе заминировали дорогу, по которой ездят патрули ОБСЕ
В Донбассе украинские военные заражают Covid-19 мирных жителей
В Минздраве ДНР рассказали, в каком состоянии заразившиеся коронавирусом
Украинские военные в ДНР четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
Глава ЛНР поздравил жителей Республики с Пасхой
Украинские боевики поздравили с Пасхой жителей Ясиноватой обстрелом
Экстренное заявление Народной милиции: В Ясиноватой сбили украинский беспилотник, который летел сбросить мину на храм
Глава ДНР Денис Пушилин – о праздновании Пасхи: «Мы сильны нашей верой»
Погода на день в Луганске: 19 апреля будет переменная облачность, до +13 градусов
Погода на день в Донецке: 19 апреля будет пасмурным, до +14 градусов