В Донбассе украинские командиры заставляют служить солдат с симптомами Covid-19

19 Апр 2020 2020-04-19T20:07:31+03:00

В соединениях ВСУ на всех заболевших коронавирусом не хватает изоляторов

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В Донбассе украинские командиры заставляют нести службу военных с симптомами коронавируса. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Нам продолжает поступать информация об обострении эпидемиологической ситуации в зоне «ООС». Ситуацию усугубляет полное игнорирование симптомов у личного состава. Назначенный на должность начальника штаба «ООС» генерал-майор Кидонь прибыл в составе комиссии в зону ответственности 30-й бригады для ознакомления с обстановкой в соединении. По данным наших источников, в ходе работы комиссии было установлено, что военнослужащие с явными симптомами коронавирусной инфекции не освобождаются от несения службы, - подчеркнул Яков Осадчий.

Ранее он сообщал, что в подразделениях ВСУ на всех заболевших коронавирусом не хватает изоляторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU