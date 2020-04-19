В Донбассе украинские командиры заставляют служить солдат с симптомами Covid-19
В Донбассе украинские командиры заставляют нести службу военных с симптомами коронавируса. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- Нам продолжает поступать информация об обострении эпидемиологической ситуации в зоне «ООС». Ситуацию усугубляет полное игнорирование симптомов у личного состава. Назначенный на должность начальника штаба «ООС» генерал-майор Кидонь прибыл в составе комиссии в зону ответственности 30-й бригады для ознакомления с обстановкой в соединении. По данным наших источников, в ходе работы комиссии было установлено, что военнослужащие с явными симптомами коронавирусной инфекции не освобождаются от несения службы, - подчеркнул Яков Осадчий.
Ранее он сообщал, что в подразделениях ВСУ на всех заболевших коронавирусом не хватает изоляторов.
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ИСТОЧНИК KP.RU