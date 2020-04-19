2020-04-19T18:07:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Covid-19? Зачем в ДНР госпитализируют в инфекционные больницы без температуры

В Республике действует усиленный режим повышенной готовности
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ольга Николаевна пояснила процедуру госпитализации для предупреждения распространения COVID-19Ольга Николаевна пояснила процедуру госпитализации для предупреждения распространения COVID-19Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР госпитализируют всех без исключения приехавших с симптомами острой респираторной вирусной инфекции и тех, кто близко контактировал с заразившимися (родственников и коллег).

- Лучше эти люди побудут в стационаре 14 дней, чем они разнесут опасную инфекцию по Республике. Что говорить о жителях, которым наши меры кажутся излишне жесткими, если у нас находятся «непонимающие» медики. Некоторые из них спрашивают: «Зачем вы меня без температуры и кашля упекли?» Чихнете, например, на бабушку, а она пойдет к соседке пить чай и чихнет на нее. Так можно заразить весь многоэтажный дом, а этот вирусоноситель все будет не болеть, - прокомментировала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

На сегодня в инфекционных стационарах Республики находится 251 человек. За все время зарегистрировано 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны с выздоровлением – двое. На лечении находятся 34 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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