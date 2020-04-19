2020-04-19T17:16:08+03:00
Политика

Украинские боевики в Донбассе заминировали дорогу, по которой ездят патрули ОБСЕ

Больше 30 мин установили под Счастьем
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики заминировали дорогу, по которой ездят патрули ОБСЕ. Фото: ДАНУкраинские боевики заминировали дорогу, по которой ездят патрули ОБСЕ. Фото: ДАН
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Украинские боевики установили тридцать три противотанковые мины на дороге, по которой ездят патрули миссии ОБСЕ. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- По данным нашей разведки, боевики 25-й бригады провели минирование дороги к юго-востоку от города Счастье, установив тридцать три противотанковых мины. Эта дорога регулярно используется для передвижения жителями и патрулями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - рассказал он.

Ранее представитель Народной милиции сообщал, что киевские силовики установили сорок пять противотанковых мин в окрестностях поселка Луганское. Также они минировали участок у дороги на маршруте следования патрулей ОБСЕ в районе участка разведения сил и средств у Золотого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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