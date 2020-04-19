Украинские боевики в Донбассе заминировали дорогу, по которой ездят патрули ОБСЕ
Украинские боевики установили тридцать три противотанковые мины на дороге, по которой ездят патрули миссии ОБСЕ. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- По данным нашей разведки, боевики 25-й бригады провели минирование дороги к юго-востоку от города Счастье, установив тридцать три противотанковых мины. Эта дорога регулярно используется для передвижения жителями и патрулями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - рассказал он.
Ранее представитель Народной милиции сообщал, что киевские силовики установили сорок пять противотанковых мин в окрестностях поселка Луганское. Также они минировали участок у дороги на маршруте следования патрулей ОБСЕ в районе участка разведения сил и средств у Золотого.
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ИСТОЧНИК KP.RU