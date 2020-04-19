В Донбассе украинские военные заражают Covid-19 мирных жителей

19 Апр 2020 2020-04-19T15:44:08+03:00

Боевая техника под окнами домов – привычная по ту сторону разграничения картина. Фото: Фейсбук

В подконтрольном Киеву Донбассе они живут в домах местных жителей

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В Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил украинские военные заражают мирных жителей коронавирусом. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- 17 апреля, в день прибытия комиссии штаба «ООС», местные жители Попасной обратились к командиру 30-й бригады с жалобой о том, что в их доме проживают военнослужащие ВСУ с симптомами Covid-19, - рассказал он.

Украинские боевики не используют защитные маски и перчатки, а вместо того, чтобы исключить общение с окружающими, устраивают посиделки во дворе дома с распитием спиртных напитков.

- У гражданина Алексея П., проживающего в доме по соседству с боевиками, подтвердился тест на коронавирус. Эта информация дошла до начальника штаба «ООС», однако никаких мер принято не было, - отметил Яков Осадчий.

Украинские вояки продолжают проживать по соседству с местными жителями.

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ИСТОЧНИК KP.RU