В Донбассе украинские военные заражают Covid-19 мирных жителей
В Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил украинские военные заражают мирных жителей коронавирусом. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- 17 апреля, в день прибытия комиссии штаба «ООС», местные жители Попасной обратились к командиру 30-й бригады с жалобой о том, что в их доме проживают военнослужащие ВСУ с симптомами Covid-19, - рассказал он.
Украинские боевики не используют защитные маски и перчатки, а вместо того, чтобы исключить общение с окружающими, устраивают посиделки во дворе дома с распитием спиртных напитков.
- У гражданина Алексея П., проживающего в доме по соседству с боевиками, подтвердился тест на коронавирус. Эта информация дошла до начальника штаба «ООС», однако никаких мер принято не было, - отметил Яков Осадчий.
Украинские вояки продолжают проживать по соседству с местными жителями.
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ИСТОЧНИК KP.RU