В Минздраве ДНР рассказали, в каком состоянии заразившиеся коронавирусом

19 Апр 2020 2020-04-19T16:09:45+03:00

Всего в Республике от опасной напасти лечатся 34 человека

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У большинства заболевание коронавирусом COVID-19 протекает или в легкой форме, или никак не проявляется (то есть они являются вирусоносителями). Об этом «КП» сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- Только у одного человека недуг протекает в тяжелой форме из-за хронического обструктивного бронхита. Сейчас и эта пациентка потихоньку идет на поправку, - рассказала Ольга Николаевна.

На сегодня в Республике зарегистрировано 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны с выздоровлением – двое. Находятся на лечении 34 человека.

Под наблюдением в инфекционных стационарах 261 человек, 8564 – на самоизоляции. С полным выздоровлением от острой респираторной вирусной инфекции и дважды отрицательными результатами на коронавирус были выписаны 58 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU