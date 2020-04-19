2020-04-19T13:15:20+03:00
Политика

Украинские военные в ДНР четыре раза за сутки нарушили «перемирие»

Они выпустили по Республике больше 20 боеприпасов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные в ДНР четыре раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: Штаб «ООС»Украинские военные в ДНР четыре раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: Штаб «ООС»
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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки четыре раза нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике больше 20 снарядов, мин и гранат. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем украинских боевиков оказались поселок Байрак на горловском направлении и Коминтерново – на мариупольском, - рассказали военные СЦКК.

Украинские боевики пускали в ход артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее сегодня сообщалось, что военные ДНР предотвратили попытку ВСУ с ударного беспилотника атаковать православный храм в Ясиноватой. Противник планировал совершить теракт против верующих, пришедших ранним утром в церковь для освящения пасхальных корзин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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