Украинские военные в ДНР четыре раза за сутки нарушили «перемирие»
Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки четыре раза нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике больше 20 снарядов, мин и гранат. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Под огнем украинских боевиков оказались поселок Байрак на горловском направлении и Коминтерново – на мариупольском, - рассказали военные СЦКК.
Украинские боевики пускали в ход артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
Ранее сегодня сообщалось, что военные ДНР предотвратили попытку ВСУ с ударного беспилотника атаковать православный храм в Ясиноватой. Противник планировал совершить теракт против верующих, пришедших ранним утром в церковь для освящения пасхальных корзин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Один разбойник и насильник, другой – убийца: Каких «героев» Донецк передал Киеву после настойчивой просьбы Зеленского
Президент Украины совсем не в курсе, кого причислил к защитникам страны (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU