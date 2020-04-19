Глава ЛНР поздравил жителей Республики с Пасхой

19 Апр 2020 2020-04-19T12:06:34+03:00

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил соотечественников с праздником Святой Пасхи. От отметил, что это великое торжество символизирует возрождение жизни, победу добра над злом, пробуждает в нас всепрощение и любовь к ближнему.

- Традицию всенародного празднования Пасхи, которую веками чтили наши предки, мы сохраняем и укрепляем, чтобы передать следующим поколениям. Пасхальные таинства вдохновляют надеждой и вселяют уверенность в завтрашнем дне. Сегодня, во время нелегких испытаний, всем нам нужны непоколебимая сила духа, стойкость убеждений и милосердие, - говорится в поздравлении Главы Республики.

Леонид Иванович пожелал землякам, чтобы главный христианский праздник принес в каждый дом добро и благополучие, а в сердцах никогда не угасал огонь веры, надежды и любви!

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ИСТОЧНИК KP.RU