2020-04-19T11:32:21+03:00
Политика

Украинские боевики поздравили с Пасхой жителей Ясиноватой обстрелом

Они открывали огонь из пулеметов и гранатометов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Украинские боевики поздравили с Пасхой жителей Ясиноватой обстрелом. Фото: Штаб «ООС»Украинские боевики поздравили с Пасхой жителей Ясиноватой обстрелом. Фото: Штаб «ООС»
Изменить размер текста:

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, украинские военные утром в праздник Светлого Христова Воскресения открыли огонь по прифронтовой Ясиноватой.

- Сегодня в 04.55 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению от Авдеевки к Ясиноватой. Выпущено три гранаты из станкового противотанкового гранатомета, также применялось стрелковое оружие, включая крупнокалиберные пулеметы, – говорится в сообщении.

Последствия обстрела уточняются.

Сегодня военные ДНР предотвратили попытку ВСУ с ударного беспилотника атаковать храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в Ясиноватой. Противник намеревался совершить теракт в отношении верующих, пришедших ранним утром в церковь для освящения пасхальных корзин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Солдаты 25-й бригады ВСУ ограбили в Донбассе четыре магазина и две аптеки

Комбриг пытался скрыть преступления (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава ЛНР поздравил жителей Республики с Пасхой
Украинские боевики поздравили с Пасхой жителей Ясиноватой обстрелом
Экстренное заявление Народной милиции: В Ясиноватой сбили украинский беспилотник, который летел сбросить мину на храм
Глава ДНР Денис Пушилин – о праздновании Пасхи: «Мы сильны нашей верой»
Погода на день в Луганске: 19 апреля будет переменная облачность, до +13 градусов
Погода на день в Донецке: 19 апреля будет пасмурным, до +14 градусов
Офицеры 25-й бригады ВСУ потеряли секретные документы
В ЛНР перенесли Парад Победы и акцию «Бессмертный полк»
Солдаты 25-й бригады ВСУ ограбили в Донбассе четыре магазина и две аптеки
В ЛНР запустили акцию «Бессмертный полк онлайн 2020»
Зараженные коронавирусом солдаты ВСУ не помещаются в оборудованных изоляторах
Офицер-десантник из 25-й бригады ВСУ сбывал по почте американские приборы ночного видения
В ДНР на самоизоляции находятся 8564 человека
Украинский солдат после убийства в Донбассе женщины удрал в Полтавскую область
Около 100 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
В результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Байрак повреждено пять опор линий электропередач
От коронавируса в ДНР лечатся 34 человека
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Горловке
Украинская армия выпустила по ДНР больше 20 снарядов
Перед Пасхой рынки Мариуполя закрыли на карантин
Погода в Донецке на день: 18 апреля небо будет затянуто облаками, но осадков не будет
Погода в Луганске на день: 18 апреля будет теплым, но местами прохладным
Психолог из Луганска: «Пережившие войну жители Донбасса легче справляются со стрессом от Covid-19»
Коронавирус в ДНР выявили еще у четверых жителей Республики
Украинская армия мешает работе мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе
Денис Пушилин ужесточил контроль за работой медиков с пациентами с Covid-19