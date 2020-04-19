Украинские боевики поздравили с Пасхой жителей Ясиноватой обстрелом
В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, украинские военные утром в праздник Светлого Христова Воскресения открыли огонь по прифронтовой Ясиноватой.
- Сегодня в 04.55 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению от Авдеевки к Ясиноватой. Выпущено три гранаты из станкового противотанкового гранатомета, также применялось стрелковое оружие, включая крупнокалиберные пулеметы, – говорится в сообщении.
Последствия обстрела уточняются.
Сегодня военные ДНР предотвратили попытку ВСУ с ударного беспилотника атаковать храм Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла в Ясиноватой. Противник намеревался совершить теракт в отношении верующих, пришедших ранним утром в церковь для освящения пасхальных корзин.
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ИСТОЧНИК KP.RU