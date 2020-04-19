2020-04-19T09:26:58+03:00
Общество

Глава ДНР Денис Пушилин – о праздновании Пасхи: «Мы сильны нашей верой»

Глава ДНР пожелал всем жителям Донбасса здоровья, гармонии и благополучия
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Глава ДНР Денис Пушилин – о праздновании Пасхи: «Мы сильны нашей верой»Глава ДНР Денис Пушилин – о праздновании Пасхи: «Мы сильны нашей верой»Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Глава ДНР Денис Пушилин поздравил православных жителей со светлым праздником Пасхи.

- От всей души поздравляю православных жителей Донбасса с главным христианским праздником - Светлым Христовым Воскресением! Пасха означает триумф и ликование жизни. Это время духовного обновления, повод обратиться к своей душе и задуматься о самом главном, - говорится в тексте поздравления.

Православная церковь вносит огромный вклад в укрепление нравственных основ общества и духовной стойкости людей.

- Мы сильны нашей верой, - подчеркнул Денис Владимирович и обратился к верующим:

- В этот светлый и радостный праздник желаю всем жителям Донбасса здоровья, гармонии, счастья и благополучия. Пусть в каждом доме царят мир, любовь и достаток. Христос воскресе!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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