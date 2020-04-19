Глава ДНР Денис Пушилин – о праздновании Пасхи: «Мы сильны нашей верой»
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил православных жителей со светлым праздником Пасхи.
- От всей души поздравляю православных жителей Донбасса с главным христианским праздником - Светлым Христовым Воскресением! Пасха означает триумф и ликование жизни. Это время духовного обновления, повод обратиться к своей душе и задуматься о самом главном, - говорится в тексте поздравления.
Православная церковь вносит огромный вклад в укрепление нравственных основ общества и духовной стойкости людей.
- Мы сильны нашей верой, - подчеркнул Денис Владимирович и обратился к верующим:
- В этот светлый и радостный праздник желаю всем жителям Донбасса здоровья, гармонии, счастья и благополучия. Пусть в каждом доме царят мир, любовь и достаток. Христос воскресе!
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ИСТОЧНИК KP.RU