Погода на день в Луганске: 19 апреля будет переменная облачность, до +13 градусов

19 Апр 2020 2020-04-19T08:34:57+03:00

19 апреля в Луганске будет переменная облачность, до +13 градусов. Фото: ВКонтакте

В Луганске будет дуть западный ветер, порывам до 10 метров в секунду

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19 апреля в ЛНР температура воздуха будет до 13 градусов тепла днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- В Республике ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 8-13 градусов, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура днем - 11-13 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов днем.

20 апреля, по предварительному прогнозу, будет облачно, временами дождь, температура воздуха ночью и днем 5-10 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU