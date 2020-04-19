Погода на день в Донецке: 19 апреля будет пасмурным, до +14 градусов

19 Апр 2020 2020-04-19T07:47:48+03:00

19 апреля в Донецке будет пасмурным, до +14 градусов

В Донецке будет дуть юго-западный ветер, порывам до 10 метров в секунду

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В Донецке и Донецкой Народной Республике 19 апреля будет пасмурным. Без осадков. Утром синоптики прогнозируют +12 градусов. Днем столбики термометров покажут 14 градусов выше нуля. Вечером ожидается +8.

В течение суток ветер будет дуть в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 10 метров в секунду.

В этот день почитается память святого Евтихия, архиепископа Константинопольского. В народе святого Евтихия называли Тихим, поскольку погода в этот день чаще всего бывала именно такой. Когда выдавался и вправду тихий день, то крестьяне примечали: «Это - к урожаю ранних хлебов».

По прогнозам синоптиков, 20 апреля в Донецке и ДНР станет несколько прохладнее, пойдет сильный дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU