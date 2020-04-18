2020-04-18T22:21:45+03:00
Политика

Офицеры 25-й бригады ВСУ потеряли секретные документы

Также исчезли документы кодированной связи
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Комиссия вскрыла еще несколько преступлений. Фото: warfiles.ruКомиссия вскрыла еще несколько преступлений. Фото: warfiles.ru
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В 25-й бригаде вооруженных формирований Украины идет разбирательство. Офицеры потеряли в так называемой зоне «ООС» секретную документацию документы кодированной связи. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Вследствие данного происшествия в бригаду для проведения разбирательства прибыла комиссия из штаба ОТГ «Север» во главе с командующим генерал-майором Петром Ромигайло, - сообщил Осадчий.

Это не единственный повод, по которому приехала комиссия. В бригаде также вскрыли нарушения карантинных мер, воровство горючего и возросшее количество преступлений с участием солдат.

- В этой связи комбригом Зенченко в экстренном порядке были собраны командиры всех подразделений бригады, которым была поставлена задача срочно привести в соответствие документацию по учету личного состава, а также разыскать и поставить в строй всех самовольно оставивших часть военнослужащих, - рассказал официальный представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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