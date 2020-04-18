В ЛНР перенесли Парад Победы и акцию «Бессмертный полк»

18 Апр 2020 2020-04-18T21:31:36+03:00

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Парад Победы 9 мая 2020 года и акция «Бессмертный полк» в Луганске переносятся на неопределенный срок. Об этом сообщил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Учитывая всю серьезность ситуации, мы вынуждены перенести проведение парада и всех массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, на более поздний срок, - сказал он, отметив, что празднование 75-й годовщины Победы и акция «Бессмертный поле» - не отменяется, а переносится до того момента, когда угроза Covid-19 отступит.

Глава ЛНР выразил уверенность в том, что несмотря на перенос Парада, вспоминать героев жители Республики будут дома.

- И самое главное, наши ветераны не останутся в стороне. С нашей стороны будет сделано все необходимое для того, чтобы они чувствовали заботу и благодарность, - подчеркнул Леонид Пасечник.

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ИСТОЧНИК KP.RU