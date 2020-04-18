2020-04-18T20:35:56+03:00
Политика

Солдаты 25-й бригады ВСУ ограбили в Донбассе четыре магазина и две аптеки

Комбриг пытался скрыть преступления
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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При очередной попытке ограбления воры были задержаны. Фото: warfiles.ruПри очередной попытке ограбления воры были задержаны. Фото: warfiles.ru
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За неделю солдаты 25-й бригады ограбили четыре продуктовых магазина и две аптеки в Станице-Луганской. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Бойцы 25-й бригады открыто занимаются разбоем в близлежащих населенных пунктах, пользуясь тем, что их лица скрыты масками. Только в течение последней недели были ограблены четыре магазина в Станично-Луганском районе, а также две аптеки, из которых были похищены противовирусные препараты, маски и дезинфицирующие средства, - рассказал Осадчий.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что при попытке ограбления аптеки в Широком двое солдат-воров были задержаны полицией. В бригады для разбирательства прибыла военная комиссия.

- Командир 25-й бригады ВСУ прикладывает все усилия, чтобы не допустить утечку информации в штаб оперативно-тактической группировки «Север», - сообщил Яков Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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