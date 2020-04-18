В ДНР из-за коронавируса на самоизоляции 8535 человек

18 Апр 2020 2020-04-18T17:12:31+03:00

Изменить размер текста: A A

На сегодня в Республике на самоизоляции 8535 человек, из них 7433 – это те, кто пересек границу с 4 апреля. Большая часть из них нарушает режим самоизоляции.

- Не удивляйтесь, если к вам домой с проверкой придут врачи, работники санитарно-эпидемиологической службы или полицейские. Если окажется, что отсутствуете дома, пошли на рынок, в магазин, то последствия для вас могут быть весьма неприятными. Начиная от штрафа (в первый раз штрафуют на 18 тысяч рублей, повторно - на 30 тысяч рублей) и заканчивая ограничением свободы. Не рискуйте собственным здоровьем и здоровьем своих близких. Поверьте, 14 дней самоизоляции помогут предотвратить большую беду, - прокомментировала «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

На сегодня в Республике зарегистрировали 36 подтвержденных случаев инфекции COVID-19. На лечении в инфекционных стационарах 34 пациента. Двоих уже выписали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 18 апреля 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU