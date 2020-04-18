Зараженные коронавирусом солдаты ВСУ не помещаются в оборудованных изоляторах
В вооруженных формированиях Украины возросло количество зараженных коронавирусом. Заболевшие Covid-19 солдаты не умещаются в оборудованных изоляторах. Об этом сообщил официальной представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
- Вспышка коронавируса в подразделениях ВСУ достигает критических масштабов, оборудованные ранее командованием подразделений изоляторы банально не рассчитаны на количество уже зараженных к данному моменту, - рассказал он.
Осадчий привел в пример ситуацию в 25-й бригаде украинских вооруженных формирований, где изолятор был развернут на 16 человек, а зараженных коронавирусом зафиксировано 19.
- Кроме того, из подразделений бригады также поступает информация о симптомах коронавируса среди военнослужащих женского пола, - рассказывает официальный представитель оборонного ведомства Республики. - Однако командование на них не реагирует ввиду отсутствия возможности размещения заболевших вместе с мужчинами.
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ИСТОЧНИК KP.RU