2020-04-18T18:41:45+03:00
Политика

Зараженные коронавирусом солдаты ВСУ не помещаются в оборудованных изоляторах

Вспышка Covid-19 достигла критических масштабов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Вспышка Covid-19 достигла критических масштабов. Фото: sharknews.ruВспышка Covid-19 достигла критических масштабов. Фото: sharknews.ru
Изменить размер текста:

В вооруженных формированиях Украины возросло количество зараженных коронавирусом. Заболевшие Covid-19 солдаты не умещаются в оборудованных изоляторах. Об этом сообщил официальной представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Вспышка коронавируса в подразделениях ВСУ достигает критических масштабов, оборудованные ранее командованием подразделений изоляторы банально не рассчитаны на количество уже зараженных к данному моменту, - рассказал он.

Осадчий привел в пример ситуацию в 25-й бригаде украинских вооруженных формирований, где изолятор был развернут на 16 человек, а зараженных коронавирусом зафиксировано 19.

- Кроме того, из подразделений бригады также поступает информация о симптомах коронавируса среди военнослужащих женского пола, - рассказывает официальный представитель оборонного ведомства Республики. - Однако командование на них не реагирует ввиду отсутствия возможности размещения заболевших вместе с мужчинами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один разбойник и насильник, другой – убийца: Каких «героев» Донецк передал Киеву после настойчивой просьбы Зеленского

Президент Украины совсем не в курсе, кого причислил к защитникам страны (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Офицеры 25-й бригады ВСУ потеряли секретные документы
В ЛНР перенесли Парад Победы и акцию «Бессмертный полк»
Солдаты 25-й бригады ВСУ ограбили в Донбассе четыре магазина и две аптеки
В ЛНР запустили акцию «Бессмертный полк онлайн 2020»
Зараженные коронавирусом солдаты ВСУ не помещаются в оборудованных изоляторах
Офицер-десантник из 25-й бригады ВСУ сбывал по почте американские приборы ночного видения
В ДНР на самоизоляции находятся 8564 человека
Украинский солдат после убийства в Донбассе женщины удрал в Полтавскую область
Около 100 тысяч жителей ЛНР получили российские паспорта
В результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Байрак повреждено пять опор линий электропередач
От коронавируса в ДНР лечатся 34 человека
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Горловке
Украинская армия выпустила по ДНР больше 20 снарядов
Перед Пасхой рынки Мариуполя закрыли на карантин
Погода в Донецке на день: 18 апреля небо будет затянуто облаками, но осадков не будет
Погода в Луганске на день: 18 апреля будет теплым, но местами прохладным
Психолог из Луганска: «Пережившие войну жители Донбасса легче справляются со стрессом от Covid-19»
Коронавирус в ДНР выявили еще у четверых жителей Республики
Украинская армия мешает работе мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе
Денис Пушилин ужесточил контроль за работой медиков с пациентами с Covid-19