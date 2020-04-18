Зараженные коронавирусом солдаты ВСУ не помещаются в оборудованных изоляторах

18 Апр 2020 2020-04-18T18:41:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В вооруженных формированиях Украины возросло количество зараженных коронавирусом. Заболевшие Covid-19 солдаты не умещаются в оборудованных изоляторах. Об этом сообщил официальной представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Вспышка коронавируса в подразделениях ВСУ достигает критических масштабов, оборудованные ранее командованием подразделений изоляторы банально не рассчитаны на количество уже зараженных к данному моменту, - рассказал он.

Осадчий привел в пример ситуацию в 25-й бригаде украинских вооруженных формирований, где изолятор был развернут на 16 человек, а зараженных коронавирусом зафиксировано 19.

- Кроме того, из подразделений бригады также поступает информация о симптомах коронавируса среди военнослужащих женского пола, - рассказывает официальный представитель оборонного ведомства Республики. - Однако командование на них не реагирует ввиду отсутствия возможности размещения заболевших вместе с мужчинами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один разбойник и насильник, другой – убийца: Каких «героев» Донецк передал Киеву после настойчивой просьбы Зеленского

Президент Украины совсем не в курсе, кого причислил к защитникам страны (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU