2020-04-18T16:12:37+03:00
Политика

Украинский солдат после убийства в Донбассе женщины удрал в Полтавскую область

Полицейские задержали дезертира в поселке Чутово
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Жители Донбасса не нужны такие «защитники». Фото: facebook.com/pressjfo.newsЖители Донбасса не нужны такие «защитники». Фото: facebook.com/pressjfo.news
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Полиция задержала солдата из 59-й бригады ВСУ, который подозревается в том, что застрелил из автомата женщину якобы за распространение венерических заболеваний.

- Стали известные новые подробности следствия в 59-й бригаде по факту убийства 13 апреля мирной жительницы поселка Луганское. Самовольно оставивший расположение части старший солдат Краснюк был задержан сотрудниками полиции в поселке Чутово Полтавской области, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Краснюк рассказал следователям, что в тот день пришел для выяснения отношений с гражданкой Когут. Но увидел выходящих из ее дома сослуживцев - солдат Гальвита и Нечипоренко. После их ухода заглянул в дом и увидел женщину уже без признаков жизни. Испугался, что может стать главным подозреваемым в убийстве. Ведь у Краснюка раньше была судимость. Поэтому и сбежал.

Напомним, что ранее жители Луганского организовали пикет с требованием выдать им трех военнослужащих ВСУ, причастных к убийству женщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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