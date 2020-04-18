Украинский солдат после убийства в Донбассе женщины удрал в Полтавскую область
Полиция задержала солдата из 59-й бригады ВСУ, который подозревается в том, что застрелил из автомата женщину якобы за распространение венерических заболеваний.
- Стали известные новые подробности следствия в 59-й бригаде по факту убийства 13 апреля мирной жительницы поселка Луганское. Самовольно оставивший расположение части старший солдат Краснюк был задержан сотрудниками полиции в поселке Чутово Полтавской области, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Краснюк рассказал следователям, что в тот день пришел для выяснения отношений с гражданкой Когут. Но увидел выходящих из ее дома сослуживцев - солдат Гальвита и Нечипоренко. После их ухода заглянул в дом и увидел женщину уже без признаков жизни. Испугался, что может стать главным подозреваемым в убийстве. Ведь у Краснюка раньше была судимость. Поэтому и сбежал.
Напомним, что ранее жители Луганского организовали пикет с требованием выдать им трех военнослужащих ВСУ, причастных к убийству женщины.
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ИСТОЧНИК KP.RU