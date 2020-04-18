2020-04-18T14:10:06+03:00
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В результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Байрак повреждено пять опор линий электропередач

Украинская армия начала обстрел утром 18 апреля
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ продолжают обстрелы РеспубликиВСУ продолжают обстрелы РеспубликиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Утром, 18 апреля, украинские вооруженные формирования Украины открыли огонь по горловскому направлению. В результате обстрела со стороны киевских силовиков в поселке Байрак было перебито электричество. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

- В результате обстрела перебита резервная линия электропередачи 110 кВ, также зафиксированы повреждения пяти опор линии электропередач в поселке Байрак, – рассказали в СЦКК.

В ведомстве сообщили, что по предварительным данным жертв среди мирного населения нет.

Напомним, что вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по Горловке. По населенному пункту было выпущено двенадцать122-миллиметровых снарядов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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