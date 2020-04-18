2020-04-18T13:04:37+03:00
Коронавирус Covid-19

От коронавируса в ДНР лечатся 34 человека

Об этом сообщили в Минздраве Донецкой Народной Республики
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время в Республике выявлено 36 случаев заражения коронавирусомЗа все время в Республике выявлено 36 случаев заражения коронавирусомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За все время в Донецкой Народной Республике официально зарегистрировано 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Двое заболевших Covid-19 выздоровели и были выписаны из больницы. Еще 34 пациента продолжают лечение. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения ДНР.

В Минздраве рассказали, что за последние сутки под медицинское наблюдение взято 13 человек, 10 из них были госпитализированы.

По данным на 9.00 18 апреля, под медицинским наблюдением в условиях стационара находится 261 житель Республики.

- Выписаны из отделений с полным выздоровлением от ОРВИ и дважды отрицательными результатами на Covid-19 – 58 человек, - отметили в здравоохранительном учреждении ДНР.

Тем временем, в Донецкой Народной Республике ввели новые и продлили ранее принятые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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