ВСУ нанесли артиллерийский удар по Горловке
Утром, 18 апреля, вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по Горловке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- В 08.20 вооруженные формирования Украины открыли огонь по Горловке. Было выпущено 12 снарядов из 122-миллиметровой артиллерии, сообщили в СЦКК.
Также украинские вооруженные формирования устроили минометный обстрел поселка Байрак.
- В 08.30 подразделения ВСУ открыли также огонь по поселку Байрак на севере Горловки. Было выпущено пять мин калибром 82 миллиметра, три гранаты из СПГ, также применялось стрелковое оружие, - рассказали в СЦКК.
Напомним, что за прошедшие сутки вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 24 боеприпаса.
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ИСТОЧНИК KP.RU