2020-04-18T12:08:22+03:00
Политика

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Горловке

Киевские силовики выпустили восемь 122-миллиметровых снарядов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Украинская армия не прекращает стрелятьУкраинская армия не прекращает стрелятьФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Утром, 18 апреля, вооруженные формирования Украины нанесли артиллерийский удар по Горловке. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 08.20 вооруженные формирования Украины открыли огонь по Горловке. Было выпущено 12 снарядов из 122-миллиметровой артиллерии, сообщили в СЦКК.

Также украинские вооруженные формирования устроили минометный обстрел поселка Байрак.

- В 08.30 подразделения ВСУ открыли также огонь по поселку Байрак на севере Горловки. Было выпущено пять мин калибром 82 миллиметра, три гранаты из СПГ, также применялось стрелковое оружие, - рассказали в СЦКК.

Напомним, что за прошедшие сутки вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 24 боеприпаса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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