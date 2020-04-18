Украинская армия выпустила по ДНР больше 20 снарядов
За прошедшие сутки вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 24 единицы, - говорится в сообщении ведомства.
В СЦКК отметили, что под обстрел киевских силовиков попали населенные пункты на донецком, горловском и мариупольском направлениям.
- Под огнем украинских силовиков оказались село Спартак, поселки Веселое и Жабичево (донецкое направление), поселок шахты имени Гагарина (горловское направление), а также села Петровское и Саханка (южное направление), - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.
В Совместном центре рассказали, что при обстрелах применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие.
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ИСТОЧНИК KP.RU