2020-04-18T11:52:53+03:00
Политика

Украинская армия выпустила по ДНР больше 20 снарядов

Под обстрелом оказались донецкое, горловское и мариупольское направления Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ выпустили по ДНР 24 боеприпаса. Фото: warfiles.ruВСУ выпустили по ДНР 24 боеприпаса. Фото: warfiles.ru
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За прошедшие сутки вооруженные формирования восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 24 единицы, - говорится в сообщении ведомства.

В СЦКК отметили, что под обстрел киевских силовиков попали населенные пункты на донецком, горловском и мариупольском направлениям.

- Под огнем украинских силовиков оказались село Спартак, поселки Веселое и Жабичево (донецкое направление), поселок шахты имени Гагарина (горловское направление), а также села Петровское и Саханка (южное направление), - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

В Совместном центре рассказали, что при обстрелах применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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