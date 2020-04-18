Перед Пасхой рынки Мариуполя закрыли на карантин

18 Апр 2020 2020-04-18T11:13:30+03:00

В Республике пока рынки работают, но находиться там можно только в маске

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Стало известно, что в Мариуполе рынки закрывают до конца карантина. В течение недели специальная комиссия проверила 13 рынков, 8 из них получили положительное заключение.

Всего должны были открыться 388 торговых точек, что составляет 8% от общего количества мест на этих 13 рынках.

- До сегодняшнего дня законодательная база носила рекомендательный характер закрытия рынков - на усмотрение местных властей. Но главным санитарным врачом Донецкой области, а потом и областной комиссией по ТБ и ЧС было принято решение, которое стало обязательным и запрещает рынкам работать с сегодняшнего числа, то есть с 17 апреля, - пояснил заместитель городского головы Сергей Орлов.

Стоит отметить, что в Донецке и Республике рынки работают. Для предпринимателей это как никогда актуально, ведь впереди Пасха и люди традиционно делают покупки. Вот только появляться в торговых точках без масок теперь запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU