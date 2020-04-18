2020-04-18T10:39:40+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 18 апреля небо будет затянуто облаками, но осадков не будет

Воздух прогреется до 16 градусов тепла
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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На протяжении дня температура воздуха прогреется до +15 градусов. Фото: Александр ВалентиновичНа протяжении дня температура воздуха прогреется до +15 градусов. Фото: Александр Валентинович
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Погода в столице Донецкой Народной Республики 18 апреля не сильно теплой. На протяжении дня температура воздуха прогреется максимум до плюс 15 градусов. Ветер будет усиленным – до 4,7 метров в секунду.

- В Донецке день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без осадков, - прогнозируют синоптики.

Народный прогноз погоды: 18 апреля почитается память святого мученика Феодула, чтеца. В народе святого называли Федул Ветреник: «Пришел Федул - тепляк подул». Если в этот день было ненастье, то говорили: «Федул губы надул». До этого дня еще вполне вероятны морозы, но после Федула власть зимы уже утеряна на долгое время. В этот день приходит первое настоящее тепло и просыпаются сверчки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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