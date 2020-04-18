Погода в Луганске на день: 18 апреля будет теплым, но местами прохладным

18 Апр 2020 2020-04-18T10:12:11+03:00

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Погода в столице Луганской Народной Республике 18 апреля будет теплой, но местами прохладной. Температура воздуха в ЛНР будет колебаться от нуля градусов ночью до 15 градусов тепла днем.

- Ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный и северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, местами на поверхности почвы заморозки до минус 3, днем плюс 10-15 градусов, - прогнозируют синоптики.

Народный прогноз погоды: 18 апреля почитается память святого мученика Феодула, чтеца. В народе святого называли Федул Ветреник: «Пришел Федул - тепляк подул». Если в этот день было ненастье, то говорили: «Федул губы надул». До этого дня еще вполне вероятны морозы, но после Федула власть зимы уже утеряна на долгое время. В этот день приходит первое настоящее тепло и просыпаются сверчки.

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ИСТОЧНИК KP.RU