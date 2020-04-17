Коронавирус в ДНР выявили еще у четверых жителей Республики
Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщило о новых случаях заражения коронавирусом в ДНР. Covid-19 выявлен еще у четверых жителей.
В Минздраве Республики рассказали, что двое из числа новых зараженных коронавирусом приехали из России.
- Двое инфицированных – это сын и отец, которые 6 дней назад прибыли из Российской Федерации, двое - из числа контактных лиц с ранее заболевшими Covid-19, - сказали в здравоохранительном ведомстве ДНР.
За все время на территории Республики зарегистрировано 36 случаев заражения коронавирусом. Двое пациентов уже выздоровели и были выписаны из больницы, также стало известно, что к выписке готовится еже один житель ДНР.
Тем временем, в Республике ввели новые и продлили старые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU