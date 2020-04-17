2020-04-17T18:42:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Режим будет действовать до мая
Екатерина Сорока
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На сегодняшний день в ДНР зафиксировано 32 случая заражения коронавирусом. Фото: dnr-liveНа сегодняшний день в ДНР зафиксировано 32 случая заражения коронавирусом. Фото: dnr-live
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17 апреля на заседании Межведомственного оперативного штаба по предотвращению COVID-19 были приняты новые ограничительные меры и продлены старые. Так, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевают до мая. Об этом сообщила начальник Контрольного управления Главы ДНР Ольга Король.

— Режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет продлевается до мая 2020 года, — сообщила Ольга Король.

Также она добавила, что есть исключения. Покидать свой дом могут:

— руководители и работники предприятий, организаций, учреждений и государственных органов, чье нахождение на рабочем месте является критически важным;

— работники здравоохранения;

— лица, обеспечивающие уход за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или за лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе.

Кроме того, такое исключение планируют сделать еще для физических лиц – предпринимателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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