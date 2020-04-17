В ДНР продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
17 апреля на заседании Межведомственного оперативного штаба по предотвращению COVID-19 были приняты новые ограничительные меры и продлены старые. Так, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевают до мая. Об этом сообщила начальник Контрольного управления Главы ДНР Ольга Король.
— Режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет продлевается до мая 2020 года, — сообщила Ольга Король.
Также она добавила, что есть исключения. Покидать свой дом могут:
— руководители и работники предприятий, организаций, учреждений и государственных органов, чье нахождение на рабочем месте является критически важным;
— работники здравоохранения;
— лица, обеспечивающие уход за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или за лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе.
Кроме того, такое исключение планируют сделать еще для физических лиц – предпринимателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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