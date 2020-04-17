На Пасху в ДНР 2020 комендантский час отменять не будут

17 Апр 2020 2020-04-17T18:25:57+03:00

Комендантский час в ДНР на Пасху не отменят Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

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Комендантский час на Пасху в ДНР 2020 отменен не будет. Об этом на расширенном совещании с Главой ДНР сообщила руководитель Межведомственного оперативного штаба Ольга Король.

- Обращаем внимание, что действие комендантского часа на Пасху не отменяется, - сказала она. - Рекомендуем всем жителям ДНР воздержаться от посещений общественных мест, по возможности ограничить контакты, неукоснительно соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации.

Кроме этого, запрещено нахождение подростков в общественных местах без сопровождения родителей.

Руководитель Штаба подчеркнула, что ранее принятые меры ограничения для предотвращения распространения Covid-19 – продлены.

Напомним, что за все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 32 случая заражения коронавирусной инфекцией. Двое заболевших Covid-19 выздоровели и были выписаны из больницы, еще один житель Республике уже готовится к выписке.

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ИСТОЧНИК KP.RU