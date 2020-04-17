В ДНР ввели обязательный масочный режим в магазинах и общественном транспорте

17 Апр 2020 2020-04-17T19:35:47+03:00

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С 17 апреля в ДНР введены новые требования предосторожности от коронавируса. Теперь жители Республики в обязательном порядке должны надевать защитную маску в торговых точках и общественном транспорте. Об этом заявила начальник Контрольного управления Главы ДНР Ольга Король.

— Всем гражданам необходимо соблюдать масочный режим в зданиях, строениях, сооружениях, в которых расположены торговые объекты, а также в транспортных средствах общественного пользования, — говорится в сообщении.

Добавим, что до сегодняшнего дня ношение маски в общественных местах было лишь рекомендацией. Теперь это обязательное условие, которого должен придерживаться каждый в борьбе с коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день в Республике зафиксировано 32 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU