2020-04-17T19:35:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В ДНР ввели обязательный масочный режим в магазинах и общественном транспорте

Об этом заявила начальник Контрольного управления Главы ДНР Ольга Король
Екатерина Сорока
Поделиться:
Новые меры предосторожности озвучили 17 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавирусаНовые меры предосторожности озвучили 17 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавирусаФото: Леонид ВАЛЕЕВ
Изменить размер текста:

С 17 апреля в ДНР введены новые требования предосторожности от коронавируса. Теперь жители Республики в обязательном порядке должны надевать защитную маску в торговых точках и общественном транспорте. Об этом заявила начальник Контрольного управления Главы ДНР Ольга Король.

Всем гражданам необходимо соблюдать масочный режим в зданиях, строениях, сооружениях, в которых расположены торговые объекты, а также в транспортных средствах общественного пользования, — говорится в сообщении.

Добавим, что до сегодняшнего дня ношение маски в общественных местах было лишь рекомендацией. Теперь это обязательное условие, которого должен придерживаться каждый в борьбе с коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день в Республике зафиксировано 32 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Читайте также:

Коронавирус в ДНР, последние новости на 17 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 17 апреля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Психолог из Луганска: «Пережившие войну жители Донбасса легче справляются со стрессом от Covid-19»
Коронавирус в ДНР выявили еще у четверых жителей Республики
Украинская армия мешает работе мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе
Денис Пушилин ужесточил контроль за работой медиков с пациентами с Covid-19
В ДНР ввели обязательный масочный режим в магазинах и общественном транспорте
В ДНР продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
На Пасху в ДНР 2020 комендантский час отменять не будут
В ДНР запретили подросткам находиться в общественных местах без сопровождения родителей
В ЛНР предложили безопасные варианты проведения «Бессмертного полка – 2020» без угрозы заражения COVID-19
В ЛНР выявили 4 новых случая заражения коронавирусом
В ДНР перенесли Парад Победы и празднование Дня Республики
В ДНР серия из пяти билетиков в транспорт будет посвящена юбилею великой Победы
Власти ДНР помогут освобожденным из украинского плена в получении паспортов
Госдума РФ приняла закон, освобождающий жителей ДНР и ЛНР от уплаты пошлины за прием в гражданство России
Украина открыла огонь по окраинам Донецка и Ясиноватой, есть повреждения
От коронавируса в ДНР лечатся 30 человек
Крупное предприятие Луганска обеспечило доставку продуктов в города, где ограничено движение транспорта
В Донбассе мошенник попросил у сердобольной старушки попить воды и оставил ее без денег
Кобцева: Мы боремся за всех сторонников ЛНР, но не все сохраняют верность своим взглядам
В качестве символа Луганска будет использоваться и прежнее название города - Ворошиловград
Погода в Луганске на день: 17 апреля будет теплом, но ожидаются сильные порывы ветра
В ДНР могут изолировать отдельные территории в случае ухудшения эпидситуации
«Скучающий флешмоб» подхватила филармония Донецка
Погода в Донецке на день: 17 апреля небо будет затянуто облаками, но осадков не будет