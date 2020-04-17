Психолог из Луганска: «Пережившие войну жители Донбасса легче справляются со стрессом от Covid-19»

17 Апр 2020 2020-04-17T21:54:59+03:00

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Пережившие войну жители Донбасса легче справляются со стрессом, вызванным угрозой распространения коронавируса. К такому выводу пришла практический психолог-методист Луганской республиканской клинической психоневрологической больницы Елена Ряднова.

— Наш регион – это люди, практически сделанные из стали, угля. Война – это одно из серьезных испытаний, когда мы мобилизовали все свои силы, свое здоровье, свою энергию, проявили свою доброту. Мы стали видеть других людей, наконец-то узнали своих соседей. Узнали, что можно жить без электричества и воды, — отметила психолог. — И вот сейчас наш регион перенесет это состояние, связанное с коронавирусом, гораздо спокойнее, гораздо легче, чем переживают его те регионы, которые не видели тех испытаний, которые пережили мы.

Добавим, что в ЛНР по официальным данным на 17 апреля зарегистрирован 21 заболевший коронавирусной инфекцией. В связи с этим минздрав Республики ужесточил меры предосторожности. Так в Первомайске запретили передвижение всех видов транспорта, посещение кладбищ и работа рынков. В Красный Луч и Алчевск сотрудники предприятия «Луганск-Нива» привозят продукты. Такие ограничения будут действовать до особого распоряжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU