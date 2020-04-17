Денис Пушилин ужесточил контроль за работой медиков с пациентами с Covid-19

17 Апр 2020 2020-04-17T19:37:30+03:00

Накануне Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении врача одной из больниц Республики

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На заседании Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, Глава ДНР Денис Пушилин поручил Минздраву Республики ужесточить контроль за соблюдением медперсоналом норм работы с пациентами, инфицированными коронавирусом или с подозрением на заражение.

— Обеспечить проведение регулярных проверок выполнения медицинским персоналом лечебных учреждений правил, инструкций, регламентирующих работу с больными, а также лицами с подозрением на Covid-19, ужесточить контроль выполнения вышеуказанных правил и инструкций, о результатах информировать еженедельно, — сказал Глава Республики.

Напомним, что ранее Генеральная прокуратура ДНР завела первое уголовное дело в отношении врача, который не соблюдал меры предосторожности. Это повлекло за собой массовое заражение людей коронавирусной инфекцией. На 17 апреля по официальным данным зафиксировано 32 подтвержденных случая заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU