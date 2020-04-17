В ЛНР выявили 4 новых случая заражения коронавирусом
Министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко сообщила о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в ЛНР. Заболевание Covid-19 зафиксировано еще у четырех жителей.
- На сегодняшний момент зарегистрирован 21 заболевший коронавирусной инфекцией, - сказала она.
Глава Минздрава Республики рассказала о состоянии заболевших Covid-19.
- Все заболевшие находятся в удовлетворительном и состоянии средней тяжести. Тяжелых на сегодня не зарегистрировано, - сообщила Наталия Пащенко.
Отметим, что первый зараженный коронавирусной инфекцией житель ЛНР выздоровел и был выписан из больницы.
Кроме этого, в Республике продолжается действие режима повышенной готовности по недопущению распространения Covid-19. В трех городах ЛНР, в Антраците, Кросном Луче и Первомайске, введены ограничения – запрещено передвижение всех видов транспорта, работа торговых центров и рынков, а также посещение кладбищ на Пасхальные праздники.
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