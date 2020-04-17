2020-04-17T16:21:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В ЛНР выявили 4 новых случая заражения коронавирусом

За все время в Республике зарегистрирован 21 заболевший Covid-19
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
За все время в ЛНР зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусомЗа все время в ЛНР зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко сообщила о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в ЛНР. Заболевание Covid-19 зафиксировано еще у четырех жителей.

- На сегодняшний момент зарегистрирован 21 заболевший коронавирусной инфекцией, - сказала она.

Глава Минздрава Республики рассказала о состоянии заболевших Covid-19.

- Все заболевшие находятся в удовлетворительном и состоянии средней тяжести. Тяжелых на сегодня не зарегистрировано, - сообщила Наталия Пащенко.

Отметим, что первый зараженный коронавирусной инфекцией житель ЛНР выздоровел и был выписан из больницы.

Кроме этого, в Республике продолжается действие режима повышенной готовности по недопущению распространения Covid-19. В трех городах ЛНР, в Антраците, Кросном Луче и Первомайске, введены ограничения – запрещено передвижение всех видов транспорта, работа торговых центров и рынков, а также посещение кладбищ на Пасхальные праздники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ДНР, последние новости на 17 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 17 апреля 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ЛНР предложили безопасные варианты проведения «Бессмертного полка – 2020» без угрозы заражения COVID-19
В ЛНР выявили 4 новых случая заражения коронавирусом
В ДНР перенесли Парад Победы и празднование Дня Республики
В ДНР серия из пяти билетиков в транспорт будет посвящена юбилею великой Победы
Власти ДНР помогут освобожденным из украинского плена в получении паспортов
Госдума РФ приняла закон, освобождающий жителей ДНР и ЛНР от уплаты пошлины за прием в гражданство России
Украина открыла огонь по окраинам Донецка и Ясиноватой, есть повреждения
От коронавируса в ДНР лечатся 30 человек
Крупное предприятие Луганска обеспечило доставку продуктов в города, где ограничено движение транспорта
В Донбассе мошенник попросил у сердобольной старушки попить воды и оставил ее без денег
Кобцева: Мы боремся за всех сторонников ЛНР, но не все сохраняют верность своим взглядам
В качестве символа Луганска будет использоваться и прежнее название города - Ворошиловград
Погода в Луганске на день: 17 апреля будет теплом, но ожидаются сильные порывы ветра
В ДНР могут изолировать отдельные территории в случае ухудшения эпидситуации
«Скучающий флешмоб» подхватила филармония Донецка
Погода в Донецке на день: 17 апреля небо будет затянуто облаками, но осадков не будет