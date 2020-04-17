2020-04-17T15:34:48+03:00
75 лет Великой Победы

В ДНР перенесли Парад Победы и празднование Дня Республики

Решение об этом принял Глава Республики Денис Пушилин
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Празднования состояться как только улучшиться обстановкаПразднования состояться как только улучшиться обстановкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин перенес проведение Парада Победы. Решение принято в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и эпидемиологической обстановкой на территории государства.

Пушилин отметил, что военный парад и шествие «Бессмертного полка» состоятся, как только стабилизируется обстановка.

- Мы обязательно проведем все запланированные мероприятия в рамках Года Великой Победы, ни один ветеран Отечественной войны не останется без внимания, - сказал Денис Владимирович.

Кроме этого, в связи с действием в ДНР режима повышенной готовности будут внесены коррективы и в планы празднования годовщины образования Республики.

- В частности, 11 мая – в День Республики – массовых мероприятий проводиться не будет, - сообщил Пушилин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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