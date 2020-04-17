В ДНР перенесли Парад Победы и празднование Дня Республики
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин перенес проведение Парада Победы. Решение принято в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и эпидемиологической обстановкой на территории государства.
Пушилин отметил, что военный парад и шествие «Бессмертного полка» состоятся, как только стабилизируется обстановка.
- Мы обязательно проведем все запланированные мероприятия в рамках Года Великой Победы, ни один ветеран Отечественной войны не останется без внимания, - сказал Денис Владимирович.
Кроме этого, в связи с действием в ДНР режима повышенной готовности будут внесены коррективы и в планы празднования годовщины образования Республики.
- В частности, 11 мая – в День Республики – массовых мероприятий проводиться не будет, - сообщил Пушилин.
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